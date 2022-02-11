الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالشرقية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة بدراجة نارية

أصيب شخص منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم، بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق الزقازيق - ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، و جارى تلقى المصاب للعلاج.

و تلقى اللواء محمد والىن مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مواطن يدعى “ أ.ع”، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ، فى طريق  ديرب نجم ”، أمام قاعة أفراح

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين إصابة مواطن فى وقوع الحادث، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق متصل، أصيب شخصين منذ قليل، فى حادث تصادم وقع بطريق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والىن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، فى طريق مدينة العاشر من رمضان، أمام مصنع المكرونة، مما أسفر عنه انقلاب إحدى السيارتين، ووقع إصابات لشخصين.

وقد دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، فيما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

 وتم تحرير المحضر اللازم، و جارى رفع آثار الحادث من الطريق، لإعادة تسيير الحركة المرورية.

و أصيب 11 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - منيا القمح"، و تم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بطريق "الزقازيق- منيا القمح" أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، وانتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف لمكان البلاغ .

تصادم حادث تصادم مستشفى اصابة المباحث مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»