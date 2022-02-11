إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالشرقية

أصيب شخص منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم، بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق الزقازيق - ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، و جارى تلقى المصاب للعلاج.

و تلقى اللواء محمد والىن مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مواطن يدعى “ أ.ع”، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ، فى طريق ديرب نجم ”، أمام قاعة أفراح

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين إصابة مواطن فى وقوع الحادث، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق متصل، أصيب شخصين منذ قليل، فى حادث تصادم وقع بطريق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والىن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، فى طريق مدينة العاشر من رمضان، أمام مصنع المكرونة، مما أسفر عنه انقلاب إحدى السيارتين، ووقع إصابات لشخصين.

وقد دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، فيما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وتم تحرير المحضر اللازم، و جارى رفع آثار الحادث من الطريق، لإعادة تسيير الحركة المرورية.

و أصيب 11 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - منيا القمح"، و تم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بطريق "الزقازيق- منيا القمح" أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، وانتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف لمكان البلاغ .