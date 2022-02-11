الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية يتفقدان إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات

مدرسة التجاريين الرسمية
مدرسة التجاريين الرسمية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية وذلك ضمن المشروعات التي يجري العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

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وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

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رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمود معوض مدير عام ادارة أسيوط التعليمية.

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حيث بدأ المحافظ ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية جولتهما بتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط والتي تم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي الحالي وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال الإنشاءات التى تمت.

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وذلك فضلًا عن أعمال التشطيبات النهائية بالمباني مشددًا على سرعة استكمال مراحل التشطيبات وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروع حفاظاً على سلامتهم.  

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وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 88 مدرسة منهم 44 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم لافتًا إلى إنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الابنية التعليمية على استكمال تنفيذ باقى المشروعات وفقا للخطة الزمنية مع احلال وتجديد الاثاث المدرسي للمدارس التي تم استلامها فضلا عن سرعة انتهاء الأعمال بمدرسة التجاريين الرسمية لغات وتزويدها بالاثاث المدرسي تمهيدًا لأن تبدأ الدراسة بها الفصل الدراسى الثاني لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

اسيوط محافظة العام الدراسي هيئة الأبنية التعليمية محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية التنمية المستدامة اللواء عصام سعد حياة كريمه حي غرب أسيوط ارتداء الكمامات تنمية الصعيد الرسمية لغات إنشاء مدارس الابنية التعليمية العام الدراسي الحالي

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