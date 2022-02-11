احتجزها ومنع عنها الطعام.. ضبط رجل قتل زوجته ودفنها في المنزل

ارتكب «زوج» جريمة بشعة بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، وقد دفعته ميوله الإجرامية إلى احتجاز المجني عليها داخل المنزل، ومنع عنها الطعام نهائيًا، ولقنها كافة أنواع التعذيب، حتى أُنهك جسدها، وفارقت الحياة.

حاول الزوج المجرم، إخفاء معالم جريمته، وقام بدفن جثة الزوجة، أسفل السرير، إلا أن الأجهزة الأمنية، كشفت جريمته، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

تلقى مركز شرطة طيبة، بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا بتغيب ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، من شقيقها وزوجها، وعلل ذلك لوجود خلافات زوجية.

كشفت جهود فريق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر، أن زوج المتغيبة قام باحتجازها مُنذ فترة طويلة، ومنعها من الخروج، وعدم تقديم الطعام لها، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب، مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع، وقيامه بدفنها داخل المنزل، لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل.