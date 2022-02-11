الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. تعرف على الأزياء المفضلة لجينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون

تحل اليوم ذكرى ميلاد جينيفر أنيستون، التي تكمل عامها الـ54.

بدأت «أنيستون» مسيرتها الفنية في تسعينيات القرن الماضي وتعرف الجمهور عليها من خلال أحد أشهر أعمالها وهو المسلسل الشهير «فريندز».

واستطاعت من خلال هذا العمل الحصول على عدد من الجوائز لعل أبرزها، جايزة إيمي وجولدن جلوب.

خلال كل هذه السنوات قدمت «أنيستون» عدد من الأعمال الناجحة والإطلالات المبهرة أيضًا.

وفي السطور التالية نتعرف على تفضيلات «أنيستون» والطريقة التي تفضل أن ترتدي الملابس بها، وفق ما ورد في موقع «womanandhome».

الجينز الضيق

منذ بداية ظهورها في تسعنيات القرن الماضي، لاحظ الجمهور أن جينيفر، غالبًا ما تفضل ارتداء الجينز الضيق، تتتغير الألوان أو التصميمات إلا أنها تحرص دائمًا على أن ترتدي الجينز ذو الطابع الضيق المستقيم.

الفساتين الطويلة نسبيًا

تحرص جينيفر أنيستون، على ارتداء الفساتين الطويلة نسبيًا بحيث تصل إلى الركبة، ذلك لأنها شخص عملي وهذا النوع من الفساتين يمكن الظهور به في أكثر من مناسبة، سواء كان في الخروجات العادية، أو المناسبات الرسمية.

الجاكت

تفضل النجمة العالمية دائمًا، ارتداء الجواكت سواء كانت طويلة أو قصيرة، وتتناسب تمامًا مع مظهرها، بسبب حرصها على تنسيق الألوان معًا واختيار ألوان محايدة من الأبيض والأسود والتي تتماشي مع كافة إطلالاتها.

القبعة

إن كانت الجواكت هي أبرز ما يميز جينيفر أنيستون، في الشتاء، بالإضافة إلى ارتداء الحذاء الرياضي، فإنها غالبا ما تفضل ارتداء القبعات في فصل الصيف وتطفي عليها جاذبية خاصة.

الرشاقة

في الغالب كان من غير الممكن أن تظهر جينيفر أنيستون، بهذا المظهر المتميز، في كل الاستايلات والأذواق التي تفضلها، لو أن جسمها ليس رياضيًا، ولكن حرصها على رشاقة جسمها، جعل كل هذه العوامل تبدو رائعة عليها.

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