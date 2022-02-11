«لحمة الرأس أكلتها المفضلة».. أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة «أبوجبل»
كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن أزمة أسرية بين حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل وزوجته الجزائرية سمارة يحيى، حيث ظهر اللاعب مع منى الشاذلي، أمس الخميس، وسألته الإعلامية عن حالته الاجتماعية على الهواء، ليرد بأن الموقف به مشكلات حاليا، لترد منى: «والله!!! كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية»، ليرد مرة أخرى: "فيها مشكلات شوية".
ولم تمض ساعاتٍ حتى ردت زوجته على ما قاله عبر تدوينة على خاصية «ستوري» بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث قالت: "سلام علیكم، من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخص،ي وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend، وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".
وتصدرت سمارة يحيى محركات البحث عقب ظهور زوجها بساعاتٍ، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن زوجة أبوجبل.
- سمارة يحيى هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، تبلغ من العمر 29 عاما.
- تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر، حصلت على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى إنجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.
- دخلت مجال الموضة بعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.
- لها نشاط كبير في الأعمال الخيرية خاصة ما يتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات في الجزائر.
- انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين ودعمت مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة، كما أنها تسعى طوال الوقت إلى تطوير نفسها في مجال التصوير حيث تهوى العمل به وقت فراغها.
- في تصريحات سابقة لها قالت إنها من عائلة تؤمن بالتعلم، ووالدها دائمًا ما يحفزها لتعلم كل جديد.
- تقول عن مصر إن الشعبين قريبان للغاية من بعضهما فى الطباع، وسبق لها التعرف على الشعب المصرى أثناء إقامتها بالولايات المتحدة، لأنها كانت تقيم في شارع يطلقون عليه اسم "شارع المصريين"، وكان معظم سكانه من النوبة والصعيد.
- قالت في تصريحات سابقة إنها تعشق الصعايدة لأنهم جدعان.
- وعن علاقتها بالمطبخ قالت إنها تعشق الأكل خصوصا "الشخشوخة" التي تعد من أشهر الأكلات الجزائرية، أما أكلتها المفضلة فهي لحمة الرأس.