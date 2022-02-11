«لحمة الرأس أكلتها المفضلة».. أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة «أبوجبل»

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن أزمة أسرية بين حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل وزوجته الجزائرية سمارة يحيى، حيث ظهر اللاعب مع منى الشاذلي، أمس الخميس، وسألته الإعلامية عن حالته الاجتماعية على الهواء، ليرد بأن الموقف به مشكلات حاليا، لترد منى: «والله!!! كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية»، ليرد مرة أخرى: "فيها مشكلات شوية".

ولم تمض ساعاتٍ حتى ردت زوجته على ما قاله عبر تدوينة على خاصية «ستوري» بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث قالت: "سلام علیكم، من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخص،ي وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend، وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

وتصدرت سمارة يحيى محركات البحث عقب ظهور زوجها بساعاتٍ، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن زوجة أبوجبل.