الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

إسرائيل تعين ضابطًا
إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا في البحرين

قررت إسرائيل تعيين ضابطا عسكريا من سلاح البحرية، لدى البحرين، بشكل دائم.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها تعيين ضابطا إسرائيليا لدى دولة عربية، وذلك في إطار اتفاق التطبيع بين تل أبيب والمنامة، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يصل الضابط الإسرائيلي إلى البحرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتولى مهمة التنسيق بين إسرائيل والأسطول الأمريكي الخامس الموجود في البحرين.

وتم الاتفاق على تلك الخطوة خلال زيارة بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، إلى البحرين، والتي جرت الأسبوع الماضي.

وشهدت زيارة جانتس إلى المنامة لقاء عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى زيارة قاعدة الأسطول الخامس الأمريكية الموجودة لدى المنامة، على الحدود مع إيران.

وخلال الزيارة، وقع جانتس اتفاقية تعاون أمني بين البحرين وإسرائيل، بموجبها سيجرى تعاون في مجالات الاستخبارات والصناعات الدفاعية.

إسرائيل البحرين ضابط سلاح البحرية الاسطول الخامس وزير الجيش الإسرائيلي

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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