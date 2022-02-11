ضبط 7594 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

واصلت أجهزة الأمن جهودها في إطار حرصها على حماية المواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء باتخاذ كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونجحت جهود أجهزة الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7594 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7549 شخصا.

فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتم تحرير (750) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1464) أرجيلة.

تم تحرير المحضار اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيقات.