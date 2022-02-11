الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7594 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

الكمامات الواقية
الكمامات الواقية

واصلت أجهزة الأمن جهودها في إطار حرصها على حماية المواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء باتخاذ كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونجحت جهود أجهزة الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7594 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7549 شخصا.

فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتم تحرير (750) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1464) أرجيلة.

تم تحرير المحضار اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

فيروس كورونا الإجراءات القانونية النيابة العامة رئاسة الوزراء الوقاية من فيروس كورونا اجهزة الامن حماية المواطنين اجراءات الوقاية إتخاذ الإجراءات القانونية

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