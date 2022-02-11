الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 40 طربة حشيش في الإسكندرية

عاطلين
عاطلين

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 40 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح بمحافظة مطروح، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام  ومبلغ مالى و 3 هواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,000,000- مليون جنيه تقريباً، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

شرطة محافظة اجراءات عملاء الإسكندرية عاطل المالية مطروح

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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