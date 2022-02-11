الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بمحاور وميادين الجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في الجيزة، خلال الذروة الصباحية، من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية بحركة سير السيارات وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات والتدخل السريع لرفع أي معوقات.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

 

الجيزة الذروة الأولى سيولة مرورية الميادين الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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