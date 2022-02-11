الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تعلن إلغاء ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

سيصبح بإمكان السكان في إيطاليا التنفس بحرية أكثر في الأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بعد أن
قررت الحكومة هذا الأسبوع إنهاء الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة للحماية من العدوى بفيروس كورونا.
 

ووفقا للقرار فإنه سيتعين على الناس فقط تغطية أفواههم وأنوفهم في الأماكن المفتوحة أثناء تواجدهم ضمن حشد من الناس. وفي السابق كان هذا المطلب ملزما للسكان في الأماكن المفتوحة والمغلقة على السواء، بغض النظر عن حالة تفشي فيروس كورونا على الارض. ولا يزال لزاما ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العامة.
 

كما سيجري اعتبارا من اليوم الجمعة عودة فتح ملاهي الرقص الليلية مع الحاجة لتقديم إثبات موقف الإصابة بفيروس كورونا من أجل الدخول. وكانت نوادي الرقص قد أغلقت لفترة طويلة العام الماضي بسبب الجائحة وكان من
المسموح فتحها ضمن حدود إمكانيات الإشغال الدنيا خلال تلك الفترة.
 

ويحتاج الراغبون من دول الاتحاد الأوروبي في قضاء إجازتهم بإيطاليا إما إلى تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا أو إثبات التطعيم أو شفاء معتمد من كوفيد19-  لدخول البلاد، ولكن هناك حاجة لإثبات حالة الإصابة
في العديد من المواقع السياحية الشهيرة مثل المتاحف، وكذلك في المطاعم وفي وسائل النقل العام.
 

يشار إلى أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة. وتنتهي في 31 مارس. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستمددها أم ستتركها تنتهي دون تمديد.
 

وإذا انتهى الأمر بالفعل، فقد تفقد بعض قيود مكافحة فيروس كورونا صلاحيتها أيضا. وتبنت الحكومة فقط شرط التطعيم ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما حتى منتصف حزيران/يونيو من هذا العام.

 

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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