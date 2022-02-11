الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لن نرسل عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا تحت أى ظرف

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن المواجهة المباشرة بين الأمريكيين والروس ستؤدي إلى حرب عالمية.

وقال بايدن في حديث لقناة "إن بي سي" نشرت مقتطفات منها ، إن "على المواطنين الأمريكيين أن يغادروا /أوكرانيا/ الآن".

وأضاف: "نحن لا نواجه منظمة إرهابية. نواجه واحدا من أكبر الجيوش في العالم. وهذا وضع مختلف تماما والأمور قد تتطور بشكل مجنون بسرعة".

وردا على سؤال حول السيناريو الذي من شأنه أن يدفع بايدن إلى إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي إن هذا السيناريو "غير مطروح. وهذه ستكون حربا عالمية عندما سيبدأ الأمريكيون وروسيا بإطلاق النار على بعضهما البعض".

وأضاف: "نحن في عالم يختلف عما كان في أي وقت مضى".

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أنها لا تعتزم شن أي "هجوم" على أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني،  خلال مكالمة هاتفية بين بايدن وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أطلعه بايدن على المحادثات متعددة الأطراف الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي.
وناقش الجانبان - بحسب البيان - التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات الإيرانية التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
وناقش الزعيمان، بحسب البيان، قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على استمرار تواصل فرقهما بشكل وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
وأكد بايدن وسلمان مجددًا التزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

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