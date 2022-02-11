العمليات العراقية المشتركة تعيد انتشار قواتها فى ثلاث قيادات مختلفة

أفاد مصدر أمني عراقى، بأن قيادة العمليات المشتركة ستقوم بإعادة توزيع وانتشار القوات الأمنية في قيادات كل من (بغداد، سومر، ميسان).



وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن " قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد،سومر،ميسان) بإعادة توزيع وانتشار القوات ضمن حدود مسؤولية القيادات".



وأضاف أن "العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتأمين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".



وأشار المصدر إلى أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ التدابير اللازمة أثناء العملية".

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة الصحة العراقية في بيان، أنها سجلت (4220) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (5504) شخص للشفاء.

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (26) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (53030).

وسجل العراق 4681 إصابة بكورونا و30 حالة وفاة.

يذكر أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، ذكرت الخميس، أن السلالة "بي إيه.2" من المتحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب إفريقيا وتم رصدها في عدد من البلدان الإفريقية الأخرى.

وذكر جون نكنجاسونج مدير المراكز في إفادة دورية للإعلام عبر الإنترنت: "لدينا بيانات من جنوب إفريقيا تفيد بأن بي إيه.2 أصبحت الآن السلالة الأكثر انتشاراً في جنوب إفريقيا".

وأضاف أن السلالة رُصدت في موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي.

وأشار إلى أنه من المرجح وجودها في أماكن أخرى لكن لم يتم رصدها حتى الآن بسبب ضعف أنظمة المراقبة.

وذكر مسئول بمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (BA.2) ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية (BA.1).