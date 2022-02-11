الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تجدد إدانتها للإرهاب الحوثى بعد استهداف مطار أبها

مطار أبها الدولي
مطار أبها الدولي

جددت موريتانيا إدانتها للإرهاب الحوثي، على خلفية استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.


وذكر بيان للخارجية الموريتانية صدر الليلة أن موريتانيا تعبر عن بالغ إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.


وأوضح البيان أن موريتانيا تؤكد رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية وتعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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