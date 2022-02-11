مصدر أمنى يكشف حقيقة تقرير مزعوم حول وجود تعذيب بالسجون

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاءات حول رصد تقرير مزعوم عن وجود تعذيب وحالات وفاة وإهمال طبى داخل السجون المصرية خلال شهر يناير الماضى.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية للترويج للشائعات وإثارة البلبلة.

وأوضح المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الاداعاءات.