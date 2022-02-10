الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز 3 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقطامية 24 ساعة

المواد المخدرة
المواد المخدرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حجز 3 عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة القطامية.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين حشمت .م ، مهاب.ع ، أيمن .ح عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية مخدر الهيروين وزنت 200 جرام، 300 قرص من مخدر الترمادول وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام و300 قرص من مخدر الترمادول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق القاهرة الجديدة النيابة حجز متهمين قسم شرطة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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