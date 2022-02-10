الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاثنين.. حكومة النمسا تعقد اجتماعًا لبحث رفع قيود كورونا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

تعقد الحكومة النمساوية وحكام الولايات الفيدرالية، الاثنين المقبل، اجتماعًا؛ لبحث فتح البلاد بشكل كامل وإنهاء جميع قيود كورونا، وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل ويعرف الاجتماع بـ"يوم الحرية".

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر، في تصريح الخميس، إن الاجتماع يعقد بالفيديو كونفرانس ويشارك فيه نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة فولفجانج موكشتاين وزيرة السياحة اليزابيث كوستينجر ووزيرة الدفاع كلوديا تانر.

ولفت المستشار إلى اتجاه الحكومة لرفع كافة القيود على الأشخاص الملقحين وغير الملقحين على السواء كما سيتم إنهاء حظر التجول، إضافة إلى تسهيل عمل المطاعم والفنادق ودور الترفيه.

وأشار نيهمر إلى أن القناع الطبي سيظل ملزمًا في وسائل النقل العام وفي المحلات التجارية.

الحكومة النمساوية كورونا الولايات الفيدرالية النمسا كوفيد

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