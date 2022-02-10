«العالمي للصوفية» يحتفل بميلاد الإمام على بن أبى طالب الاثنين المقبل

أعلن الإتحاد العالمى للطرق الصوفية والطريقة العزمية ، عن تنظيم احتفالية دينية، الاثنين المقبل، بمناسبة ميلاد الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه، وذلك بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر الشريف والطرق الصوفية، وذلك بمقر الإتحاد العالمي للصوفية بالسيدة زينب.

وقال الاتحاد العالمي للصوفية، إن الاحتفالية تُبث عبر الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية الدكتور علاء أبوالعزائم، مساء يوم الاثنين المقبل، بحضور عدد كبير من شيوخ وعلماء البيت الصوفى، وسيتم الحديث حول ذكرى المولد الشريف لسيدنا الإمام على كرم الله وجهه، والدور البطولي الذى قدمه للأمة الإسلامية كلها، وكيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وحياته عندما نام فى فراشه دون أى خوفاً أو رهبه.

ويشارك فى الاحتفالية الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير الاتحاد العالمي للصوفية والدكتور عبد الحليم العزمى الأمين العام للاتحاد العالمى للصوفية، وعدد آخر من العلماء والشيوخ.

الطريقة العزمية تأسست على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان .

ومنذ انتقاله إلى المنيا، وبدأ أبو العزائم بإلقاء دروس طريقته في العبادة وقراءة دروس مذهب مالك أو التكلم في الأخلاق أو التوحيد، وانتقل إلى أم درمان في السودان، وهاجم أبو "العزائم" بعض علماء المسلمين مثل مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان وقتها ممن اتهمهم بالتعاون مع الإنجليز، وزعم أنهم يُخادعون العامة بأنهم دُعاة إلى الله، وأنهم وارثون لعلوم الأقطاب، وأنهم يمكنهم النفع والضر، ويُبعدون المسلمين عن واجباتهم بالتعلُّم والعمل للدنيا.