الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بحث جديد يوضح تأثير النظام الغذائي على الصحة النفسية والعقلية

النظام الغذائي
النظام الغذائي

يتحكم الدماغ في معظم وظائف الجسم الحيوية وينظمها سواء أكان ذلك بوعي أم بغير وعي، ولهذا السبب من الضروري أن يتلقى الدماغ إمدادًا ثابتًا من الطاقة والأكسجين، حيث يتم الحصول على الطاقة عن طريق استقلاب العناصر الغذائية المتوفرة في مجرى الدم، والتي تنشأ في الطعام المهضوم.

ووفقًا لما ذكره موقع " news-medical" الطبي، يستهلك الدماغ 20٪ من السعرات الحرارية اليومية، أي حوالي 400 سعره حرارية في اليوم، ومن الناحية الهيكلية حوالي 60٪ من الدماغ عبارة عن دهون، تتكون من ارتفاع نسبة الكولسترول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وبالتالي فإن الطعام الذي نأكله يرتبط ارتباطًا مباشرًا ببنية الدماغ ووظيفتها.

 

كيف يؤثر الطعام على عقولنا؟

وجدت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة سامة لوظيفة الدماغ لأن المحتوى العالي من السكريات البسيطة يضغط على البنكرياس ويحفز مقاومة الأنسولين. 

كما تحفز مستويات السكر المرتفعة مع استجابات الأنسولين التعويضية الاندفاع المضاد للتفاعل للنواقل العصبية اللاإرادية مثل الكورتيزول والجلوكاجون التي تزيد من الشعور بالتوتر، علاوة على ذلك ، فإنها تحفز الإجهاد الالتهابي والأكسدة، والتي تساهم في زيادة أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج.

 

اضطرابات المزاج:

أكد الأطباء، أن نقص العناصر الغذائية مثل الكوبالامين والفولات والزنك يرتبط بأعراض الاكتئاب والخرف والتدهور المعرفي.

كما يرتبط كل من الإفراط في تناول الطعام وانعدام الأمن الغذائي باضطرابات المزاج والقلق، حيث يُصنف المرض النفسي ضمن أكبر المشكلات الصحية في العالم، خاصة الاكتئاب الذي يمثل الجزء الأكبر من الإعاقة في البلدان الأكثر تقدمًا.

 

السيروتونين والأمعاء:

السيروتونين هو ناقل عصبي أحادي يساعد على التحكم في النوم والشهية، وتثبيط الألم ، وتنظيم الحالة المزاجية، حيث يتم إنتاج حوالي 95 ٪ من السيروتونين في القناة الهضمية الغنية بالخلايا العصبية وبالتالي ، فإن القناة الهضمية تشارك بشكل وثيق في التنظيم العاطفي وإدراك الألم والوظائف الفسيولوجية الحيوية.

 

الدهون الغذائية وعمل المخ:

من المعروف أن الدهون المضادة للالتهابات مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية هي مكونات أساسية لأغشية الخلايا العصبية، حيث تلعب أيضًا دورًا في العديد من العمليات العصبية .

تُستخدم أحماض أوميجا 3 الدهنية لعلاج عدد من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه  والاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة، حيث ترتبط نسبة عالية من أوميجا 3 بارتفاع معدل حدوث هذه الحالات.

المرض النفسى السعرات الحرارية اضطراب ما بعد الصدمة التدهور المعرفي اضطرابات المزاج اضطراب فرط الحركة الكولسترول

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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