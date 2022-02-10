الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

22 فبراير.. كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية تطلق لقاء «من أجل مصر»

سامح موريس
سامح موريس

تطلق كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، لقاءًا روحيًا جديد للصلاة بعنوان “ من  أجل مصر”،  بوادي النطرون يوم 22 فبراير الجاري.

وقال القس “سامح موريس” راعي كنيسة قصر الدوبارة، إن هذا اللقاء جاء للصلاة لأجل مصر تحقيقاً لوصية الأب الراحل مكاري يونان، بشأن الوحدة في الصلاة لأجل مصر بنفس وروح واحدة.

ويشارك باللقاء أقباط من مختلف كنائس ومحافظات مصر، بهدف الصلاة على مدار اليوم، لأجل أمان واستقرار مصر، وأن يحافظ الله على أرضها وشعبها ، ويمنحها سلاماً دائماً.

كما تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين الموافق 14 فبراير الجاري، تحت  رئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم يونان "نينوي"، والذي تبلغ مدته ثلاثة أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 16 فبراير؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، من خلال الحجز المسبق للحضور بالقداسات على مدار أيام متتالية.

وشددت الكنائس المختلفة على ضرورة الانصراف عقب انتهاء صلوات قداسات صوم نينوي تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق المختلفة. 

وتابعت الكنائس المسيحية، أنه في حالة وجود أي أعراض أو الشعور بأعراض فيروس كورونا ضرورة إلغاء حجز القداسات الإلهية لإتاحة الفرصة للآخرين المشاركة في صلوات قداسات الصوم.

ولفتت إلى أنه خلال فترة الصوم سيقام أكثر من قداسًا لمشاركة اكبر قدرًا من الأفراد في قداسات الصوم. «صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب.

ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط. 

قصر الدوبارة الإنجيلية “ من أجل مصر ” “سامح موريس ” راعي كنيسة قصر الدوبارة اقباط الصلاة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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