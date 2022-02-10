الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من جامعة الزرقاء يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية

الاكاديمية
الاكاديمية

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بالإسكندرية، اليوم الخميس، وفدا من جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية، يرافقه الدكتور عادل محمود بلال نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

ورحب بلال، بأعضاء الوفد المكون من الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الجامعة، والمهندس سمير الحباشنه رئيس مجلس الأمناء والدكتور نضال الرمحي رئيس الجامعة.

تأتي الزيارة في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، ضمن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الزرقاء الأردنية.

وفي الوقت نفسه اطلع وفد جامعة الزرقاء على أنشطة الأكاديمية، وإنجازاتها على مستوى البرامج العلمية والأنشطة الطلابية، وأنشطتها في خدمة المجتمع، والتحول الرقمي. 

واصطحب نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب الوفد في جولة ميدانية بين أرجاء الأكاديمية تضمنت مجمع المحاكيات المتكامل، ومركز القبة السماوية والمختبرات والمعامل الحديثة. 

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة الزرقاء يزور المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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