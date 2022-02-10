تجديد حبس المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل مواقع تحت الإنشاء بمحيط القاهرة الجديدة، كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص يستقلون سيارة وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية، وبسؤالهم عن مصدرها أقروا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

باستدعاء المقاول المسئول عن الموقع محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية، وبإرشادهم أمكن ضبط جوال بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية، داخل مخزن مستأجر باسم أحد المتهمين بمنطقة النهضة بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.