هيئة الدواء تعلن فتح باب التسجيل في «وبينار»

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه بالتعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 Egypt سيتم فتح باب التسجيل في وبينار للتعريف بتطبيق نظام الباركود الدولي على المستلزمات والأجهزة الطبية وإكسسواراتها والأجهزة التشخيصية والمعملية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الويبنار يهدف إلى التعريف وتدريب الشركات على كيفية تطبيق نظام الباركود الدولي (GTIN) على المستلزمات والأجهزة الطبية وإكسسواراتها والأجهزة التشخيصية والمعملية، علماً بأنه من المقرر انعقاد الوبينار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٠ عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الويبنار مقدم لجميع ممثلي شركات المستلزمات الطبية، وسيبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة مساءً.

ولفتت هيئة الدواء المصري إلى أنه يمكن التسجيل لحضور الويبنار عبر الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/XON9Oxb

كما يمكن الاطلاع على الأجندة عبر الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/ZON8w6u