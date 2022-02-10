الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء 484 مدرسة خلال بـ2 مليار و236 مليون جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة بالإضافة الى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط.  
واستعرض محافظ أسيوط المشروعات التي تم وجار تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2022 شاملة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مدارس 484 مدرسة بواقع 7473 فصل دراسي بتكلفة اجمالية تبلغ 2 مليار و236 مليون جنيه لافتا الى ان المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يبلغ عددها 88 مدرسة منهم 44 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم.
وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الابنية التعليمة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح وجهودهما المبذولة  في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بقرى ونجوع المحافظة ، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة فضلا عن أعمال الصيانة للمدارس والتي تتم خلال الإجازة الصيفية  ، مشيرا الى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص انشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجًا بالمحافظة ، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات . 
وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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الحكومة محافظة اسيوط مشروعات محافظ أسيوط خطى ثابته المبادرة الرئاسية المشروعات اللواء عصام سعد القرى الأكثر إحتياج ا

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