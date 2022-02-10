«الصحة الإيرانية» تسجل نحو 34 ألف إصابة و130 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 130 وفاة ونحو 34 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، الخميس، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 6 ملايين و730 ألفًا و608 حالات، موضحة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 133 ألفًا و294 وفاة، منوهة بأن عدد المتعافين وصل إلى 6 ملايين و238 ألفًا و83 حالة.

كانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا، وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.