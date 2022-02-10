الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يدعو دول الاتحاد الأوروبى إلى سحب رعاياها من مخيم الهول

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة سحب رعاياها من مخيم «الهول» في محافظة الحسكة، الواقعة في شمال شرق سوريا.

وقال الأعرجي، في بيانٍ صحفي أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية: "نأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور فعَّال في مباحثات فيينا، ونعتقد أن نجاح مباحثات فيينا ستكون له آثار إيجابية على العراق والمنطقة، كما نطالب الاتحاد بحث أعضائه على سحب رعاياهم من مخيم الهول".

وأضاف أن "وجود هذا العدد الكبير من الإرهابيين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع ضعف الإمكانيات يشكل خطرًا مستمرًا ودائمًا إن لم يقم المجتمع الدولي بواجباته، خاصة عقب هروب 20 إرهابيا خطيرا من سجن الحسكة".

وتابع: "العراق ضد سياسة المحاور وليس طرفًا فيها، بل نعتقد أن للعراق دورًا إيجابيًا ونسعى إلى إيجاد الحلول بين الأطراف المتخاصمة، ونؤكد أهمية الحكمة والعقل لحل كل الإشكالات، ونرفض الدخول في أي نزاع، بل نعمل على تقريب وجهات النظر، وننأى بأنفسنا عن أي نزاع، فالحروب والمشاكل لا تبني أوطانًا، والتعايش والتسامح هما من يبنيان الأوطان".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فيليه فاريولا: "أرسل إليكم رسالة ودية من الاتحاد الأوروبي، وأثمّن الدور الذي لعبه العراق، ونقدم تقديرنا لكم لدوركم المحوري، فنحن نؤمن بأن تشكيل الحكومة العراقية عملية خاصة بالعراقيين وحدهم، أما القوى الخارجية فعليها تحمل المسئولية في دعم العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي".

وأعرب "فاريولا" عن أمله في أن تتفق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى تقديم 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في العراق.

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي محافظة الحسكة مخيم الهول سوريا العراق

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