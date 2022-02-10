الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيفو»: طلبيات القطاع الصناعى فى ألمانيا تصل إلى مستوى غير مسبوق

القطاع الصناعي في
القطاع الصناعي في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة عن معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني، اليوم الخميس، بأن حجم طلبيات الإنتاج الصناعي في ألمانيا حاليًا يمكن أن يجعل حركة الإنتاج في شركات القطاع تستمر لفترة غير مسبوقة.

وأعلن المعهد أنه أجرى استطلاعًا أوضح أن حجم الطلبيات الموجود لدى الشركات يكفي للعمل خلال الـ4.5 شهر المقبلة.
 من جانبه، قال مدير التنبؤات الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويزر، إن مثل هذه المدة لم يسفر عنها أي استطلاع سابق "منذ أن أجرينا هذا الاستطلاع لأول مرة في عام 1969".
 وأشار فولميرسهويزر إلى تعذر إنجاز طلبيات الشهور الماضية بسبب النقص الذي واجهته الشركات في منتجات أولية مهمة ومواد خام.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حجم الطلبيات كبير على نحو خاص لدى شركات تصنيع السيارات والشركات المغذية لها إذ تتطلب هذه الطلبيات مدة إنتاج قدرتها الشركات بـ8 شهور، وتلتها شركات تصنيع الآلات بمدة تقدر بـ6.1  شهر ثم شركات تصنيع أجهزة معالجة البيانات بمقدة تقدر بـ5 شهور.

وفي سياق متصل، دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى مزيد من رقابة الدولة على احتياطيات الغاز في البلاد.

وقال هابيك، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن الإمكانيات في هذا القطاع محدودة للغاية الآن، مضيفًا أن الشتاء أظهر أنه مع انخفاض المخزونات أصبحت ألمانيا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف: "لذلك يتعين علينا تحسين الإمكانيات واتخاذ التدابير اللازمة لفصل الشتاء المقبل، حتى تمتلئ صهاريج تخزين الغاز جيدًا.. أنا أرى ذلك مهمة سياسية".

تجدر الإشارة إلى أن تخزين الغاز من شأنه إعادة التوازن عند التقلبات في الاستهلاك، وبالتالي يعمل كنظام مخفف للصدمات في السوق. 

وتمر مخازن الغاز في ألمانيا حاليا بحالة خواء أكثر مما هو معتاد في شهر  يناير. 

المانيا إيفو شركات القطاع حركة الإنتاج طلبيات الإنتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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