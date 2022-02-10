«جهاز العاشر» يتابع تنفيذ 1248 وحدة سكنية المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماع

تابع المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشروعات الإسكان الاجتماعي بكافة الاحياء الجاري تنفيذها واعمال المرافق وتسيق الموقع والخدمات المتصلة بكل مشروع، وكذلك أعمال الطرق والمرور بالمدينة.

المشروعات الإسكان الاجتماعي



وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشروع الإسكان الاجتماعي لتنفيذ 52 عمارة سكنية بواقع 1248 وحدة سكنية ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق حي الأندلس بالحي السادس عشر وقد تصل مساحة الوحدة السكنية نحو 75 مترا مربعا، ويضم النموذج 2 غرفة، وصالة، وحمام، و مطبخ كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق-غازطبيعي" .

وأكد "عمران" على استكمال كافة الخدمات الخاصة بالمشروع من أعمال تنسيق الموقع، و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، و تطبيق منظومة التنمية المستدامة بالمدن الجديدة حتي يتم تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها كاملة المرافق.

المشروعات الإسكان الاجتماعي

المشروعات الإسكان الاجتماعي



كما تفقد رئيس الجهاز والوفد المرافق له أعمال خدمات بمشروع الأسكان الاجتماعي بحي الأندلس كما تتضمن الخدمات المشروع من تنفيذ عدد 4 حضانات وعدد 2 مركز طبى كما تشمل تنفيذ مدرسة تعليم أساسي ومدرسة تعليم ثانوي كما يحتوي الحي الاندلس على تنفيذ 3 مولات تجارية وأماكن ترفيهية للأطفال و"برجولات".

وشدد رئيس جهاز العاشر على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق .

المشروعات الإسكان الاجتماعي

وأشار إلى أنه يجري استكمال تنفيذ أعمال تركيب إشارات مرورية متطورة و مزودة بكاميرات مراقبة، على المحاور والميادين الرئيسية بالمدينة مما يساهم في مزيد من إحكام السيطرة الأمنية والمرورية بالمدينة.