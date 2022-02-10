الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: مناورات السفن الروسية فى البحر الأسود تتوافق مع القانون الدولى

الكرملين
الكرملين

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن "جميع المناورات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي، ولا يتم قطع طرق التجارة هناك".
وأوضح بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، أنه تجري جميع المناورات والتحركات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود في إطار الالتزام الصارم بالقانون البحري الدولي.
وردًا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن هذه السفن لا تغلق طرق التجارة الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا.. السفن الروسية لا تفعل ذلك".
وأعلن مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي، في وقت سابق، أن مجموعة من سفن الإنزال بعيدة المدى، ومنها سفن الإنزال الكبيرة "كوروليف" و"مينسك" و "كالينينجراد" و"بيوتر مورجونوف" و"جيورجي المنتصر" و"أولينجورسكي جورنايك" نفذت عملية عبور بحرية حول أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه السفن تدخل في الوقت الراهن إلى قاعدة أسطول البحر الأسود الرئيسية في مدينة سيفاستوبل.

موسكو القانون الدولي السفن العسكرية الروسية البحر الأسود الكرملين روسيا

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