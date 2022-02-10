الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يُكِّرم أطفال المشروع القومي للأيتام

أطفال مشروع القومى
أطفال مشروع القومى للايتام

كرَّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أطفال المشروع القومي للأيتام بالمحافظة المشاركين في احتفالية اليوم العالمي للأيتام والتي أقامتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر أبريل 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مؤتمرات المنارة، وذلك بمنحهم ملابس رياضية ومكافآت مالية وشهادات تقدير في حضور الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وائل فهمي، مدير إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، وحاتم محمد إسماعيل، مدير دار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان، وسيد عثمان أحمد، مدير الرعاية بالدار.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من أطفال المشروع القومي للأيتام، مؤكدًا استمرار الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لهؤلاء الأطفال بمشاركتهم في كافة الفعاليات التي تنظمها الدولة في جميع المجالات المختلفة لغرس روح الولاء والانتماء للوطن وتقديم جيل قادر على بناء وتنمية المجتمع ورفع اسم مصر في كافة المحافل الرياضية والعلمية والثقافية والفنية.

من جانبه، قدَّم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة وحرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة التي ترفع اسم المحافظة في كافه المحافل الداخليه والخارجية.

وأبدى أطفال المشروع القومي للأيتام سعادتهم لإستقبال محافظ الشرقية لهم وتكريمهم بعد مشاركتهم المتميزة في احتفالية اليوم العالمي للأيتام ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بانتمائهم لمحافظة الشرقية.

مؤتمر عبدالفتاح كرم تكريم شباب الشباب والرياضة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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