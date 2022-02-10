الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برئاسة مصر.. بدء أعمال الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

نيفين جامع
نيفين جامع

بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الوزارية (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، عددا من البنود الهامة منها: إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي؛ وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي؛ وبندا حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية؛ وبندا حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية؛ كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية.

الجامعة العربية

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