الموافقة على إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بمركز رشيد

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن لجنة المقترحات والشكاوى وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن إمكانية التنازل عن المساحة المطلوبة بحد أدنى 8 أفدنة، وذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى لخدمة كل ريف مركز رشيد (قرى الوحدة المحلية بقرية إدفينا، وقرى الوحدة المحلية بقرية محلة الأمير، وقرى الوحدة المحلية بقرية الساحل) وذلك فى المكان المقترح.

وتقدم النائب باقتراح برغبة بشأن تعطيل إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير، دون اى سند او سبب او مبرر منطقي، حيث ان هناك قطعة أرض ملائمة لإقامة المحطة، والتى تم شرائها بالجهود الذاتية للمواطنين وبالفعل كان صادر لها قرار تخصيص منذ ما يقارب 20 عاما، وإضافة محطة قرية أدفينا عليها التي لن يكون لها مكان في محطة "فزارة" أقرب المحطات لها.

وأضاف الجاهل، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي صاحبة التعطيل فى إنشاء محطة المعالجة، حيث أنها لم تقم بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الأثر البيئي للمحطة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من مطالباتنا المستمرة وخطاباتنا الى الهيئة القومية لمياة الشرب وكذا وزارة الإسكان بسرعة تكليف أحد المكاتب الاستشارية دون اى استجابة، لافتًا أن الموضوع أصبح خطير جدًا ويحتاج الى التحرك الفورى والسريع لاسيما وأنه لا يوجد اى معوقات لإنشاء محطة معالجة مياه الشرب والتى تخدم أكثر 180 ألف نسمة.

وكانت قد ناقش لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بشأن استحداث مادة للصحة الاسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يوما بعد يوم، تظهر الحاجة الماسة إلى تنشئة الطلاب بشكل سليم نفسيا، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، خاصة وأن السلامة الأسرية والنفسية أمر هام جدا لاسيما في مرحلة التعليم "الثانوي تحديد"، لتعليم الطلاب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية، مشيرًا إلي أن الصحة الأسرية المدرسية تعد مدخلا للسلوك الصحي، ويجب أن تتضمن الصحة المدرسية خططا تربوية وبرامجاً إرشادية لا تتجزأ عن المناهج الدراسية للوقوف مع الطلاب والطالبات لمساعدتهم على التغلب على مشاكلهم النفسية والانفعالية، والمشكلات الأسرية، وطريقة الاختيار، والتغلب على المشكلات الأسرية التى قد تقابلهم لاسيما مشكلات الزواج واختيار شيك الحياة، وأيضا مشكلات سوء الاختيار وما قد يترتب عليه، وغيرها من الأمور التى يجب الاهتمام بها، وان تكون مادة تدريسية للطلاب.