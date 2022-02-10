الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الموافقة على إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بمركز رشيد

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن لجنة المقترحات والشكاوى وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن إمكانية التنازل عن المساحة المطلوبة بحد أدنى 8 أفدنة، وذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى لخدمة كل ريف مركز رشيد (قرى الوحدة المحلية بقرية إدفينا، وقرى الوحدة المحلية بقرية محلة الأمير، وقرى الوحدة المحلية بقرية الساحل) وذلك فى المكان المقترح.

وتقدم النائب باقتراح برغبة بشأن تعطيل إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير، دون اى سند او سبب او مبرر منطقي، حيث ان هناك قطعة أرض ملائمة لإقامة المحطة، والتى تم شرائها بالجهود الذاتية للمواطنين وبالفعل كان صادر لها قرار تخصيص منذ ما يقارب 20 عاما، وإضافة محطة قرية أدفينا عليها التي لن يكون لها مكان في محطة "فزارة" أقرب المحطات لها.

وأضاف الجاهل، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي صاحبة التعطيل فى إنشاء محطة المعالجة، حيث أنها لم تقم بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الأثر البيئي للمحطة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من مطالباتنا المستمرة وخطاباتنا الى الهيئة القومية لمياة الشرب وكذا وزارة الإسكان بسرعة تكليف أحد المكاتب الاستشارية دون اى استجابة،  لافتًا أن الموضوع أصبح  خطير جدًا ويحتاج الى التحرك الفورى والسريع لاسيما وأنه لا يوجد اى معوقات لإنشاء محطة معالجة مياه الشرب والتى تخدم أكثر  180 ألف نسمة.

وكانت قد ناقش لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بشأن استحداث مادة للصحة الاسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.

وأوضح عضو مجلس النواب،  أنه يوما بعد يوم، تظهر الحاجة الماسة إلى تنشئة الطلاب بشكل سليم نفسيا، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، خاصة وأن السلامة الأسرية والنفسية أمر هام جدا لاسيما في مرحلة التعليم "الثانوي تحديد"، لتعليم الطلاب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية، مشيرًا إلي أن الصحة الأسرية المدرسية تعد مدخلا للسلوك الصحي، ويجب أن تتضمن الصحة المدرسية خططا تربوية وبرامجاً إرشادية لا تتجزأ عن المناهج الدراسية للوقوف مع الطلاب والطالبات لمساعدتهم على التغلب على مشاكلهم النفسية والانفعالية، والمشكلات الأسرية، وطريقة الاختيار، والتغلب على المشكلات الأسرية التى قد تقابلهم لاسيما مشكلات الزواج واختيار شيك الحياة، وأيضا مشكلات سوء الاختيار وما قد يترتب عليه، وغيرها من الأمور التى يجب الاهتمام بها، وان تكون مادة تدريسية للطلاب.

النائب هشام الجاهل مجلس النواب لجنة المقترحات والشكاوى مركز رشيد مياه الصرف الصحي الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

تفاصيل فتح باب التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

بإجمالي 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها