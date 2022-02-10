برلمانية تطلق مبادرة «حلمك مستقبلك» لتمكين المرأة

أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إطلاقها مبادرة بعنوان "حلمك مستقبلك" لدعم تمكين المرأة.

وقالت، في منشور إطلاق الحملة عبر صفحتها الرسمية، إن المرأة واجهت تهميشًا تاريخيًا بسبب تراكمات تاريخية مختلفة، وإنه رغم الجانب المهم من المسئولية الذي تتخذه المرأة اليوم في الحياة العامة نظرًا لطبيعة الحياة الحديثة بشكل عام والتي تجبر المرأة على أن تكون حاضرة في سوق العمل وغيره من الميادين، إلا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن نحو 30% من الأسر المصرية تعولها امرأة، وهو ما يدل على الدور الكبير الذي باتت المرأة تعمله بجانب دورها التقليدي كأم وربة منزل.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، أن ما واجهته المرأة من تهميش في الماضي يتطلب منا الدفع أكثر في اتجاه تمكين المرأة، لنعطيها دورها الذي تستحقه في المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهدف من المبادرة هو دعم تمكين المرأة في المشاكل التي تواجهها، وتوعية الفتيات بأحقيتهن في التمكين، والدور الذي يمكن أن يقمن به، والاستماع إليهن عما يحتاجنه من الدولة بكافة مؤسساتها المختلفة لدعمها فى تحركاتها، وكذلك تهيئة حوار مجتمعي وحالة مجتمعية من الاقتناع بأهمية تمكين المرأة.

وكشفت النائبة فاطمة سليم، عن فعاليات المبادرة، والتى ستبدأ بـ"جلسات شهرية" للمناقشة مع الفتيات حول أهمية تمكين المرأة، ورفع وعيهن بأحقيتهن فى هذا التمكين، والاستماع إلى آرائهن حول تمكين المرأة، ومتطلباتهن من المجتمع، وكذا أحلامهن، والاستماع إلى مطالبهن لرفعها إلى مجلس النواب في حال تطلب الأمر تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا من الدولة.

وتابعت: هذه الجلسات ستعقد مع عدد من الفتيات بعدد من الكليات، يمكن أن تبدأ بكليات وفروع الإعلام بالجامعات على اعتبار أهميتهم التوعوية في المجتمع.

وأضافت أن المبادرة ستبدأ من محافظة بني سويف على اعتبار أنها الدائرة التي تمثلها، وأيضًا على اعتبار أنها واحدة من المحافظات "المعتدلة" في كافة النسب الخاصة بتمكين المرأة، حيث لا تعاني المرأة فى المحافظة من "بطالة ضخمة"، كما أنها من المحافظات الهامة فى مجال الحياة العامة، نظرًا لما تتمتع به بني سويف من اهتمام فى عملية التنمية الأخيرة التى تشهدها بلادنا، وكونها قبلة للصناعات المختلفة الحديثة التي تتخذ من المدينة مقرًا لها.