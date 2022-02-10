لطلاب صفوف النقل.. الخطوات الكاملة للتظلمات عقب ظهور النتيجة

بدأت المديريات التعليمية في إعلان ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعية العام والفني، حيث تم إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الساعات الماضية عبر الإنترنت وتم ظهورها في المدارس اليوم الخميس.

وقالت المديريات التعليمية أن من يريد التظلم من نتيجته عليه التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الثاني في موعد غايته 15 يوما من تاريخ ظهور النتيجة رسميا وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التي يرغب فى التظلم من نتيجتها.

في هذا السياق تنشر "الدستور" الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التظلم



- للطالب المتضرر من نتائج امتحانه فى صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه التقدم بطلب تظلم.

- يقدم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى مادة أو أكثر خلال العام الدراسي بالترمين.

- يستمر التظلم فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة رسميا.

- تشكل لجنة برئاسة رئيس الكنترول بالمدرسة وعضوية 6 أعضاء من لجنة النظام والمراقبة تحت إشراف المدير العام للمدرس، وتختص بتلقي طلب التظلم من الطالب أو ولى أمره بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية.

- يسدد الطالب مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسؤول المالي بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم.

- يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

-يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء اطلاعه على صورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول.

- يحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول كما يحظر عليه اصطحاب أي نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات.

- الخطأ في جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

- عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.

- يتم توزيع صافى حصيلة التظلمات بواقع 30% للمدرسة و60% للإدارة التعليمية و10% للمديرية.

- يتم فحص طلبات التظلم الخاصة بطلابهـا بـالإدارة التعليميـة التي تقـع المدرسة فى نطاقها، مع اعتبار هذه الطلبات جزء لا يتجزأ من أعمال التظلمـات الخاصة بالإدارة.

- تلتزم اللجنة الفنية بعدم إعادة تقدير الدرجات، ولكن يتم تجميع الدرجات فقط.

-يقوم الموجه المالي والإداري المتابع للمدرسة بمتابعة توريد وإيداع حصيلة مقابل التظلمات، وتوزيع أنصبة تلك الحـصيلة للفئـات المـستحقة داخل المدرسة.

- فى حالة أحقية الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة، يطلـب أصـل كراسـة الإجابة لإجراء التعديل بها، ويعد تقرير فنى بالزيادة موضحا به الأجـزاء التي تـم تعديلها، والدرجة التي يستحقها الطالب بعد التعديل.