«التعليم» تعلن شروط تقديم الطلاب الأعذار القهرية قبل امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الشروط التي يجب اتباعها لتقديم الطلاب للأعذار القهرية قبل أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

وتضمنت هذه الشروط كالتالي:

- الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات هذا العذر القهرى (مرضي أو غيره) بالمستندات المعتمدة.

- في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية ، وفي حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانی، لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانوناً.

كان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022 تقرر الآتي:ـ

- البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

- تُعلن نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائي وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في صورة تقديرات، طبقًا للكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 13/1/2022 على النحو التالي:

(من 85 إلى 100 ممتاز) ( من 65 لأقل من 85 جيد جدًا) (من 50 لأقل من 65 جيد) (أقل من 50 ضعيف).

- تُعلن النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة.

كما نص الكتاب الدورى بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله السيد مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء إجازة نصف العام.