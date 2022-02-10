الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لبيعها للمواطنين.. التحقيق في تزوير مسجل جنائي لمستندات حكومية ببورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

تحقق النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، في واقعة قيام شخص صاحب معلومات جنائية بتحرير مستندات حكومية، منسوبة إلى عدد من الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور. 

و كشف مصدر أمني  أن مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، قد علمت من خلال المعلومات التي جمعتها بعدد من التحقيقات، عن وجود شخص له معلومات جنائية سابقة يقوم بتحرير مستندات رسمية مختومة بشارع الجمهورية لعدد من المواطنين. 

وأكد المصدر، أن المتهم استخرج مستندات عجز المواطنين عن استخراجها بشكل قانوني، واستخدم برنامج "الفوتوشوب" في تقليد شكل المستند الأصلي وحذف وتعديل صور ضوئية لمستندات مماثلة، وقام بتزوير خاتم شعار الجمهورية، لاستكمال جريمته وتزوير المستند بشكل لا يمكن اكتشافه، ليقوم عملائه باستخدام المستندات في تعاملات بنكية ويقدمونها في عدد من المصالح الحكومية لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أنه زور توكيلات رسمية يمكن أن تستخدم في عمليات النصب. 

وأضاف أن المتهم يعمل صاحب مكتب للخدمات الحكومية والجماهيرية، ومقيم بمحافظة بورسعيد وله معلومات جنائية، ويتخذ من منزله وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وتجهيز المستندات المزورة لعملائه. 

وتم  ضبط المتهم عقب استخراج اذن من النيابة العامة، بعدما تمكن الضباط من خلال المعلومات السرية من تحديد فترة تواجده والمستندات والمعدات المستخدمة، في منزله وبحوزته (قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى الجهات الحكومية، وعقود إيجار مزورة، وإقرارات ضريبة مزورة، ومستخرجات سجل تجارى، واستعلام بيان عميل ، والعديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة، يقوم المتهم باستخدام بياناتها فى اصطناع المحررات المزورة، ومجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى اصطناع المحررات المزورة، ومبلغ مالي، وجميع المستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، بجانب حاسب آلي بمشتملاته ، و6 وحدات ذاكرة نقالة فلاش ميمورى، هاتف محمول). 


وأشار المصدر أن المحضر الذي تحقق فيه الجهات المختصة يتضمن المحادثات التي عُثر عليها علي الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم، والذي تضمن العديد من صور المستندات المضبوطة، ومحادثات بين المتهم وراغبي الحصول على المحررات المزورة، مؤكدًا أنه بعد تحرير المحضر وضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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