استمرار حبس مسجل ضبط بشحنة مخدرات في الإسكندرية

جدد قاضى المعارضات بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس -مسجل- ضبط بحوزته شحنة مخدرات عبارة عن 25 طربة لمخدر الحشيش و24 ألف قرص مخدر، تقدر قيمتها المالية بحوالى 2.5 مليون جنيه، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وعن التفاصيل تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6،250 كيلو جرام - 24000 قرص مخدر – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وقدرت القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مبلغ 2،500،000 – اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.