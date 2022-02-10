الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس مسجل ضبط بشحنة مخدرات في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضى المعارضات بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس -مسجل- ضبط بحوزته شحنة مخدرات عبارة عن 25 طربة لمخدر الحشيش و24 ألف قرص مخدر، تقدر قيمتها المالية بحوالى 2.5 مليون جنيه، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وعن التفاصيل تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6،250 كيلو جرام  - 24000 قرص مخدر – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وقدرت القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مبلغ 2،500،000 – اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.

قاضي المعارضات الإسكندرية عنصرا إجراميا الحشيش قرص مخدر مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل