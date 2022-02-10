الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«وسط خدمات مكثفة».. تفاصيل الحالة المرورية بمحاور وميادين القليوبية

الطريق الزراعي
الطريق الزراعي

يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الخميس، حالة من الانتظام المروري، خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، كثافة مرورية متوسطة نظرًا للإزالات بجانب الدائري.

وتكثف إدارة مرور القليوبية، من خدماتها بالمحاور الرئيسية والميادين، وأعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

 

 

الطريق الدائري الطريق الزراعي القليوبية الانتظام المروري موقف أحمد حلمي

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وائل لطفي

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