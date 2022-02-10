اليوم.. الحكم على المتهمة بقتل صديقتها «فتاة المول»

تصدر محكمة الجنايات، اليوم الخميس، الحكم على المتهمة “نورهان”، لاتهامها بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميا بـ “فتاة المول”، خلال جلسة تعقد في محكمة جنايات كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تعقد الجلسة برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وعن تفاصيل التحقيقات، عاينت النيابة العامة مسرح العثور على جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون في مول “سفير” بشارع بورسعيد، بمدينة كفر الدوار وتبين أن المجني عليها نجلاء نعمة الله بدوي، تبلغ من العمر 25 عاما، تعمل داخل عيادة طبيب عيون في المول.

وتبين من التحريات الأمنية أن مرتكبة الواقعة، صديقتها التي تدعى “نورهان”، بالتعاون مع آخرين وبتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وعرضتهم على جهات التحقيق، التي توصلت تحقيقاتها، إلى أن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى، من بينها سرقة مشغولات ذهبية، وهاتف محمول ومبلغ مالي، خاص بالضحية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في إخفاء معالم جريمتهم، عندما سكبوا المشروب - العصير الممزوج بالسم والأقراص المنومة- وغسلوا الكوب بالماء، وأتلفوا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة وحطموها، ظنًا منهم أنها لم تسجل جريمتهم، وفروا هاربين.

وبعد الانتهاء من التحقيقات أمرت جهات التحقيق، بإحالة المتهمين في واقعة فتاة المول، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.