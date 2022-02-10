الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيرى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة محيط واحد

جون كيري
جون كيري

 يتوجه جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، اليوم الخميس، إلى مدينة بريست بفرنسا في زيارة من 10 إلى 11 فبراير الجاري للمشاركة في قمة كوكب واحد للمحيط "قمة محيط واحد" التي ترعاها فرنسا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير كيري سيشارك خلال الزيارة مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشات تهدف إلى تحديد حلول لأكبر التحديات التي تواجه المحيط.
وأضاف المتحدث أن قمة المحيط الواحد هي الأولى من بين العديد من الفعاليات الرئيسية للمحيطات في عام 2022 ، كما يعد حدثا هاما في الفترة التي تسبق مؤتمر محيطنا، الذي ستشارك في استضافته بالاو والولايات المتحدة والذي سيعقد في كورور في جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ في الفترة من 13 إلى 14 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي، للمناخ جون كيري، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ التي عُقدت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، قائلًا إنه سيساعد العالم على تجنب "الفوضى المناخية"، وتحدث في الوقت نفسه عن التغيير الذي تحقق في اللحظة الأخيرة في الصفقة.

وقال كيري، في مؤتمر صحفي بعد إبرام الاتفاق: "أعتقد حقًا أنه نتيجة لهذا القرار ونتيجة للإعلانات التي تم إصدارها على مدار الأسبوعين الماضيين، نحن في الواقع أقرب مما كنا عليه من قبل، لتجنب الفوضى المناخية وتأمين هواء أنظف ومياه أكثر أمانًا وكوكب أكثر صحة"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة، وافقت قرابة 200 دولة على "ميثاق جلاسكو للمناخ" في ختام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) في جلاسكو، لكن الهند دفعت من أجل تخفيف بعض العبارات في الصفقة المتعلقة بالفحم في اللحظة الأخيرة.

واقترحت الهند تعديلًا قبل إتمام الصفقة مباشرة، وتغيير اللغة التي تدعو إلى "التخلص التدريجي" من الفحم لتصبح بدلًَا من ذلك "التخفيض التدريجي".

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