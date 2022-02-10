الرئيس التونسى ردا على مجموعة «السبع»: نحن دولة ذات سيادة

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدّة بيان سفراء مجموعة" السبع "المعتمدين بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أنّ بلاده دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها .



وقال سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي ، بقصر قرطاج تعليقا على بيان مجموعة السبع أمس ، متسائلا " لماذا لم يساورها نفس القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات''، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مجلس الوزراء سينظر في النص المتعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت إلى تونس.



وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''، مضيفا قوله: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها"، مشدّدا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.

الرئيس التونسي يستعرض علاقات بلاده مع الدول الشقيقة والصديقة

وعلى صعيد آخر، التقي الرئيس التونسي قيس سعيد كلا من وزير الخارجية عثمان الجرندي ، ووزيرة العدل ليلى جفال، في اجتماعيين منفصلين.



وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان مساء الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد استعرض مع وزير الخارجية علاقات بلاده مع الدول الشقيقة والصديقة والهياكل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الإطلاع على نتائج مشاركة بلاده في عدد من الاجتماعات والقمم الإقليمية، فضلا عن التداول حول المواعيد والاستحقاقات الثنائية والدولية المقبلة.



ومن ناحية أخرى، التقي الرئيس التونسي مع وزيرة العدل، حيث أوضحت، عقب اللقاء، تمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.