وزيرة الخارجية الألمانية: مصر جهة اتصال مهمة فى عملية السلام بالشرق الأوسط

تزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، كلا من مصر والأردن وإسرائيل في جولة للشرق الأوسط وفقا لما نقلته دويتشه فيليه الألمانية.

ومن المقرر أن تلتقي وزير الخارجية بربوك عددا من المسؤولين اليوم الخميس في إسرائيل.

والهدف من الزيارة هو جمع معلومات عن الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتأتي رحلتها بعد وقت قصير من زيارتها لخط المواجهة في أوكرانيا ضد روسيا.

ومن المقرر أن تلتقي بربوك بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتزوغ اليوم الخميس.

وقالت وزير الخارجية الألماني في بيان قبل الرحلة: "الحكومة الألمانية الجديدة لا تتخلى عن التزامها بالسلام والأمن لشعوب المنطقة. نحن مقتنعون بأن ذلك يشمل بشكل لا ينفصم حماية حقوق الإنسان".

وتخطط وزيرة الخارجية لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط في كل محطة من رحلتها. وقالت: "حتى لو بدا الصراع في الشرق الأوسط وكأنه أزمة لطالما كان موجودا للكثيرين ، فلا يمكننا قبوله باعتباره الوضع الراهن".

كما جددت دعم ألمانيا "لحل الدولتين المتفاوض عليه" ، مضيفة أنه "من أجل ذلك ، يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية فاعلة وديمقراطية وذات سيادة في المستقبل".

وعلى هذا النحو ، ستزور أيضًا مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية وتلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة "الخطوات اللازمة في مجال سيادة القانون أو إجراء الانتخابات ، فضلاً عن الدعم الألماني لمؤسسات الهياكل."

وستتوجه بربوك مساء الخميس إلى الأردن قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى مصر لإجراء محادثات يوم السبت.

وقالت بربوك: "الأردن شريك أساسي لنا - ليس فقط كوسيط دبلوماسي ذكي وعامل استقرار ، ولكن أيضًا لأن الأردن آمن ومزدهر يمكن أن يقدم لشعبه وجهة نظر".

كما وصفت بربوك مصر بأنها "جهة اتصال مهمة" في المنطقة بسبب قربها ليس فقط من إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولكن أيضًا من ليبيا.

وقالت: "في أماكن قليلة في العالم تتزامن مخاطر أزمة المناخ على الناس والطبيعة والاقتصاد وفرص التحول المستدام بقدر ما تتزامن في الشرق الأوسط"، ومع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة ، قالت بربوك: إنها ستقترح على نظيرها المصري أن يعملوا معًا لإقامة حوار سانت بطرسبرج حول المناخ في يوليو.