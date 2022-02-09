«قضايا النسوية السيبرانية» بالمؤتمر العلمي التاسع لثقافة المرأة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى لليوم الثاني على التوالي تقديم فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "المرأة العربية وقضايا عصر الرقمنة" برئاسة د.إقبال السمالوطى، وتتولى أمانته د. سهير صفوت وذلك بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تضمنت الفعاليات عقد الجلسة البحثية الثانية بعنوان "قضايا التمكين والحماية للمرأة العربية في عصر الرقمنة النسوية السيبرانية" أدارتها د. هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تناولت الجلسة مجموعة من الأبحاث، الأول بعنوان "التمكين الانطولوجى والرمزى للمرأة العربية" للدكتور وليد رشاد أستاذ مساعد علم الاجتماع الرقمى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأوضح أن قضية تمكين المرأة من أهم القضايا النسوية المثارة على الساحة العلمية والمجتمعية، موضحاً أن الإنترنت فتح باباً لتمكين المرأة لممارسة الحرية، أتاح لها فرصاً للتحرر من قيود التمييز الاجتماعي، كما أن الإنترنت أعطى للمرأة قوة لتعريف نفسها خارج الأطر التقليدية، بينما البحث الثاني كان بعنوان "تجربة رقمنة مناهج تعليم الكبار مدخلاً للتمكين - نموذج جمعية حواء المستقبل منهج ومنهجية المرأة والحياة" للباحثة سنية بدوى مدير برنامج التعليم بجمعية حواء المستقبل، حيث ألقيت الضوء على تجربة جمعية حواء المستقبل المهتمة بمجال تعليم وتعلم الكبار وتحقيق تمكين المرأة منذ بداية عملها في عام 1996، حيث نشأت الجمعية نتيجة لاحتياج مجتمعى وتلبية لحاجات المجتمع المحلى.

أما البحث الثالث فعنوان"عمل المرأة في مجال التجارة الإلكترونية دراسة ميدانية على عينة من النساء العاملات عبر الإنترنت" للدكتورة سحر حسانى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة قناة السويس، قدمته د. هالة رمضان، حيث تطرقت بالحديث عن عمل المرأة عبر الإنترنت في مجال التجارة الإلكترونية.

وأكدت على أن النساء العاملات في مجال التجارة الإلكترونية قام بعضهن بتوسيع وتطوير مشروعاتهن عن طريق المسابقات المختلفة، مثل مسابقات إضافة الأعضاء وعمل جوائز وهدايا لمن يقوم بإضافة أكبر عدد من الأعضاء، والبعض الآخر يقوم بعمل يوم مفتوح لعرض منتجات بخصومات كبيرة، وجاء البحث الرابع بعنوان "التحول الرقمى والتمكين الاقتصادي للمرأة" للدكتورة دينا السعيد رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وأوضحت مفهوم التحول الرقمي وتأثيره على التمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن التحول الرقمي ساهم في ظهور شكل جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمى أو الاقتصاد الشبكى القائم على استخدام التكنولوجيا الرقمية.

تلى ذلك فتح باب المناقشة مع الحضور وتم الرد على تساؤلات واستفسارات الحضور المتعلقة بموضوعات الأبحاث العلمية المقدمة بالجلسة.

أعقب ذلك أقيمت ورشة حكى بعنوان "تجربتى" أدارتها د. حنان موسى، شارك فيها ماهر محمد، داليا غازى، د. أحمد محمد، هانى شوقي، م. إيمان راغب، مريم عابد، أسماء محمد، فريدة عمر، نبيلة محمد، حيث تناولت الورشة نماذج نسائية ونماذج أخرى من ذوى القدرات الخاصة استطاعت تنمية واستثمار مفردات الثورة الرقمية والتكنولوجية فى التنمية والتمكين فى شتى المجالات.