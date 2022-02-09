«بتدى دروس خصوصية».. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

"بتدي دروس خصوصية بدون علمي".. بهذه الكلمات بدأ زوج ثلاثيني دعواه التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب إعطائها دروسًا خصوصية ورفضها العودة لمنزل الزوجية.

وقال إيهاب .ع في دعواه رقم ٣٨٥٥ لسنة ٢٠٢١: "مر على زواجنا نحو سبع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلتين، ففى بداية زواجنا كنا نعيش بمنطقة شعبية، ومنذ سنة تقريبًا انتقلنا للسكن بمدينة الشروق".

وتابع الزوج: "بعد سنة كاملة عشت معها فى خداع اكتشفت عن طريق دفتر البريد الخاص بها بأنها توفر فيه مبلغًا شهريًا يتعدى الأربعة آلاف جنيه وعندما سألتها عن مصدر تلك الأموال صارحتنى بإعطائها دروسًا خصوصية للأطفال بالمنطقة محل سكنا وتتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، فقمت بالتعدى عليها بالضرب المبرح وأجبرتها على الاعتذار لهم هاتفيًا عن إعطاء دروس مرة أخرى، وباليوم التالي للواقعة تفاجأت بتركها منزل الزوجية وطلبها للطلاق، وبعد محاولات كثيرة معها رفضت العودة ولم تسأل عن طفلتيها نهائيًا منذ أربعة شهور تقريبًا لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى لإثبات نشوزها".