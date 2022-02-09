الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز 3 متهمين بسرقة «فيلا طبيب» بمدينة الشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، حجز 3 متهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة فيلا طبيب بمدينة الشروق. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “عادل .ش” و“هانى .ع” و"حماده .م" قاموا بسرقة فيلا سكنية خاصة بطبيب  وذلك بعد مراقبة أفراد سكنها وتمكنوا من سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية. 

وأقر المتهمون بارتكاب واقعة السرقة مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لارتكاب تلك الواقعة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من طبيب يفيد بسرقة فيلته السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة متهمين كسر قضايا سرقة تحقيقات

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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