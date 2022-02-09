الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالنصب باستخدام بطاقة دفع إلكترونى للجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، المتهم بالنصب باستخدام بطاقة دفع إلكتروني عقب الاستيلاء على بياناتها واستخراج نسخة منها لمحكمة الجنايات. 

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، يحمل جنسية أجنبية، بحضور أحد الأشخاص للمحل ملكه وأبدى رغبته في شراء 7 هواتف محمولة باستخدام فيزا كارت تابعة لأحد البنوك وحال سحب المبلغ المشار إليه باستخدام ماكينة سحب إلكتروني، تلاحظ للمبلغ أنه تم الموافقة على سحب المبلغ المالي فقط وبدون طلب إدخال فارتاب في أمره، وحال مطالبته ببطاقة تحقيق الشخصية لتحرير عقود ملكية الهواتف المحمولة، فر هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم ضبطه، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وبمناقشته أقر بأنه نظرًا لرغبته فى تحقيق ربح مادي غير مشروع اختمر في ذهنه فكرة النصب باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، حيث تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني واستخراج نسخة منها واستخدامها في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة النيابة الجنايات محمول القاهرة الجديدة إلكتروني

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