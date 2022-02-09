25.7 مليار جنيه إسترليني خسائر بريطانيا بسبب قيود السفر

قال المجلس العالمي للسفر والسياحية (WTTC) إن قيود السفر غير الفعالة التي فرضتها الحكومة البريطانية لمكافحة Omicron تسببت في خسارة تقدر بنحو 25.7 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني العام الماضي، بسبب الانخفاض الهائل في المساهمات من قطاع السفر والسياحة المحاصر في البلاد.

وأضاف المجلس أن الأرقام الجديدة التي أصدرتها الأبحاث التي أجراها المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC والذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، وكان في طليعة القطاع الخاص في جهود إعادة بدء السفر الدولي بأمان.

كشفت أن مساهمة قطاع السياحة خسرت ما يقدر بـ25.7 مليار جنيه إسترليني، بسبب تأثير قيود السفر العالمية التي تم فرضها لمكافحة انتشار البديل الجديد.

وأضاف المجلس أن تلك الخسائر 7 مليارات جنيه إسترليني في المساهمات من القطاع في اقتصاد المملكة المتحدة في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد أخيرًا في التعافي من جائحة COVID-19.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WTTC: "إن فرض قيود سفر غير ضرورية على" التعامل "مع Omicron لم يكنمدعومًا بالعلم وكلف الاقتصاد البريطاني 7 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات المفقودة.

ويعد قطاع السفر والسياحة مكونًا حيويًا للرفاهية الاقتصادية للبلاد وهو مسؤول عن خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها ومساهمًا كبيرًافي الخزانة.

استمر تأثير ما يقرب من عامين من قيود السفر في جميع أنحاء العالم على كل من القطاع على وجه الخصوص والاقتصاد بشكل عام.

وفقًا لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2021 الصادر عن WTTC انخفض عدد العاملين في قطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة من4.27 مليون في عام 2019 إلى 3.96 مليون في عام 2020 - بانخفاض 7.2٪.

وفي 2019، قبل أن يتوقف الوباء عن السفر في مساراته ، حقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

في العام التالي، تسبب الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا ، مما تسبب في انخفاض هائل بنسبة 49.1 ٪، ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.

ومع ذلك، فإن انتعاش القطاع يعني أن الخسائر قد ضاقت ، حيث أظهرت أبحاث WTTC أن قطاع السفر والسياحة العالمي يمكن أن ينمو إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، فقط 6.4٪ خلف مستويات ما قبل الوباء.