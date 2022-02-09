وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي السفير المجري بالقاهرة (صور)

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بالسفير المجري بالقاهرة اندراش كوفاكس ونائبة السفير باربرا فاراجو.

وفي بداية اللقاء، أبدى السفير إعجابه بجوهر التنسيقية التي تضم شبابًا من مختلف الأحزاب وكذلك الشباب المستقلين، وأشار إلى أن العلاقات المصرية المجرية في قمتها وأنه يتطلع دائمآ للتعاون بين الدولتين.

وأكد السفير على أهمية التعاون الاقتصادي، ووجود تعاون قائم في مجال النقل والمواصلات والتعليم، منوهاً إلى أنه يتطلع قريبا للتعاون الرياضي.

ومن جانبه، أكد وفد التنسيقية على ضرورة استمرار التعاون وتبادل وجهات النظر في المجالات المختلفة، مع إمكانية وجود برامج تبادل ثقافي ورياضي بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء قدمت يوستينا رامي درع التنسيقية للسفير تقديرا له.

وحضر اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النواب طارق الخولي، هادية حسني ويوستينا رامي.

التنسيقية تشارك في اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب" بمشاركة 1500 شاب وفتاة

وكان وفد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد شارك في فعاليات اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و 1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة، والبطلة الأوليمبية جيانا فاروق، والبطل البارالمبي شريف عثمان، ولفيف من قيادات الوزارة والمركز الأوليمبي، وممثلين عن شركة روابط الرياضية، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرة، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ضم وفد التنسيقية النائبة هادية حسني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤمن سيد ويوسف شعبان وأحمد البشبيشي ومؤمن ممدوح ومحمود أبو خضرا ونور الهدى، أعضاء التنسيقية.

وشهد اليوم السنوي تكريم المحافظات المتميزة بالمبادرة ، فضلاً عن عدد من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة بالمركز الأوليمبي، كما تضمنت فعاليات اليوم السنوي عدداً من العروض التقديمية حول آليات عمل مبادرة " شباب يدير شباب " والأحداث والفعاليات التي قامت بتنظيمها ،وتوضيح عمل اللجان المركزية للمبادرة .

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في المبادرة ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية.