الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار جديد في القطب الشمالي يعصف بالمملكة المتحدة.. فهل يصمد البريطانيون؟

انفجار جليدي جديد
انفجار جليدي جديد يهدد المملكة المتحدة

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة المتحدة تواجه طقس شتوي قاسي غير مسبوق، بعد سلسلة انفجارات جليدية في قطب الكرة الشمالي، تتسبب في موجات ثلجية مكثفة تضرب المملكة المتحدة، وتربك المواطنون بسبب تكلفة التدفئة المرتفعة وارتفاع فواتير الطاقة.


وتابعت، أن أحدث خرائط الطقس أظهرت أن المملكة المتحدة ستتعرض للثلج لمدة 12 يومًا، حيث جلب انفجار القطب الشمالي "23 بوصة" من المادة البيضاء في غضون 48 ساعة.


وأضافت أنه من المتوقع حدوث هبات في جميع أنحاء البلاد، تبدأ في اسكتلندا اليوم الأربعاء وتمتد جنوبًا إلى الأسبوع المقبل - مع درجات حرارة تصل إلى 7 درجات في البرد، مشيرة إلى أن أحدث خرائط الطقس تظهر تساقط الثلوج في المرتفعات بداية من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تصل جنوبًا حتى سنودونيا بحلول يوم الخميس.


وتابعت، أنه بحلول 16 فبراير ، ستشهد مساحات شاسعة من الساحل الغربي وصولًا إلى كورنوال هباتًا، قبل أن يستمر تساقط الثلوج في نهاية الشهر.


وأكدت الصحيفة، أنه في هذا الأسبوع شهد يوم الثلاثاء ما يصل إلى بوصتين من تساقط الثلوج، قبل أن يصل هذا الرقم إلى ست بوصات اليوم الأربعاء في المناطق الواقعة في أقصى شمال البلاد، ثم بحلول غدا الخميس، سيتم ضرب أعلى مناطق اسكتلندا بحوالي 11.5 بوصة كل يوم ، مما يعني أن 23 بوصة ضخمة ستكون على الأرض بحلول يوم الجمعة.


وقال جيم ديل، خبير الأرصاد الجوية في خدمات الطقس البريطانية: "العديد من الأماكن الملبدة بالغيوم والجافة في الجنوب، والسماء تضيء في شمال ويلز وشمال إنجلترا، وربما حتى في منطقة ميدلاندز ، حيث توجد فترات مشمسة هنا"، وتابع: "تظل اسكتلندا وأيرلندا الشمالية في حالة عاصفة وينخفض ​​مستوى الثلج مع انخفاض درجات الحرارة في اسكتلندا ويمكننا حتى رؤية بعض المطر المتجمد في المستويات الأدنى".

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