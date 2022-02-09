ضبط صاحب مكتب رحلات متهم بالنصب على راغبي السفر بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (صاحب مكتب رحلات داخلية- مقيم بدائرة بمركز شرطة كفرالزيات بالغربية) نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد متخذاً من شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بذات الدائرة وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع والزعم بتوفير فرص عمل لراغبى السفر للخارج بإصطناع المستندات الخاصة بالسفر مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مقر الشركة المشار إليه عُثر على (26 جواز سفر لأشخاص مختلفين - و40 عقد عمل منسوب لجهات مختلفة بإحدى الدول "مزورين"- و(69) شهادات خبرة مزورة لأشخاص مختلفين - أذون داخلية إلكترونية منسوبة لإحدى الدول بأسماء مختلفة "مزورين"- العديد من صور مستندات شخصية بأسماء راغبى السفر- دفتر إيصال إستلام نقدية - مبلغ مالى- جهازى كمبيوتر وهاتفى محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.