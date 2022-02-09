أنشطة المدارس الحقلية في 129 مدرسة بـ17 محافظة (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف يلخص أنشطة المدارس الحقلية، خلال يناير ٢٠٢٢.

ووفقا للانفوجراف، تم تنفيذ ١٢٩ مدرسة حقلية في ١٧ محافظة هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، حيث شارك فيها ٥١٥ باحثا وخبيرا من وزارة الزراعة ومعامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية.

وجاءت المدارس التي تم تنفيذها خلال الشهر كالتالي:

٢١ مدرسة لمحصول القمح

١٠ مدارس لمحصول الفول البلدى

١٠ مدارس لمحصول البصل

١٠ مدارس لمحصول البطاطس

٦ مدارس لمحصول الطماطم

٨ مدارس لمحصول بنجر السكر

٨ مدارس لمحصول قصب السكر

١٣ مدرسة لمحصول الخيار

٧ مدارس لمحصول البازلاء

٦ مدارس لمحصول الفراولة

٧ مدارس لمحصول نخيل البلح

١٢ مدرسة للإنتاج الحيوانى والداجنى

٨ مدارس للاستزراع السمكى

٣ مدارس لمطبقى المبيدات

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:

فى الأراضى الجديدة

بالنسبة للأراضى الجيرية الاهتمام بالرى وان يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة فى زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الرى أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

أما فى الاراضى الرملية التى تروى بالرش يراعى الرى على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصى بها مع الرى والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

- إضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح فى الصباح الباكر أو قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل اى بعد شهرين من الزراعة.

- أما الحشائش فتقلع باليد فى الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه